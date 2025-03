Neymar tranquiliza torcedores após deixar jogo do Santos com dores

Atacante foi substituído no segundo tempo do embate contra o RB Bragantino. Nas redes, o craque disse que achou melhor 'se poupar'

Neymar preocupou os torcedores do Santos neste domingo (02/03), ao deixar o duelo contra o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no segundo tempo com dores na coxa. Contudo, o craque utilizou suas redes sociais para acalmar os seguidores e confirmar que não sentiu nenhuma lesão.