Neymar manda recado a rivais: ‘Eles têm mais medo de me pegar’

Santos, Palmeiras e Corinthians estão nas semifinais do Campeonato Paulista. O São Paulo precisa derrotar o Novorizontino, nesta segunda-feira (3), no Morumbis. Ou seja, o Estadual está próximo de ficar somente com os gigantes. Astro do Peixe, Neymar se adiantou e mandou um recado aos rivais. “Não (tem time que queria pegar na semifinal). Obviamente, não queremos pegar os times mais fortes, mas eles têm mais medo de me pegar, do que eu deles

Neymar novamente foi protagonista em mais um resultado positivo do Santos. Desta vez, 2 a 0 sobre o Bragantino, pelas quartas de final. A boa performance foi coroada com o gol de falta que abriu o placar e assistência para João Schmidt marcar. Assim, nas últimas duas partidas, foram cinco gols marcados, todos eles oriundos de bolas paradas cobradas pelo camisa 10.

Neste cenário, o craque se aprofundou nesta jogada que se mostra uma arma do Alvinegro Praiano neste início de temporada. “Ficamos felizes com as vitórias, com as bolas paradas, que a gente treina. Time campeão é isso. Bola parada decide jogo. A gente sabe disso. Todo mundo que estuda futebol sabe que bola parada ganha jogo. O nosso time vem mostrando isso. A gente trabalha e no jogo conseguimos fazer”, detalhou Neymar.