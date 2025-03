Neymar fora dos planos do Barcelona para próxima temporada

As declarações do empresário André Cury reacenderam os rumores sobre um possível retorno de Neymar ao Barcelona. No entanto, no momento, a diretoria do clube não considera sua contratação para a próxima temporada. De acordo com informações do ‘Mundo Deportivo’, o Barça tem outras prioridades no mercado e entende que o astro brasileiro não se encaixa na atual estratégia de reforços, seja pela idade ou pelo nível de desempenho que pode oferecer.

Dessa maneira, o clube busca um atacante com poder de finalização e boa capacidade de jogo coletivo. Dentro desse perfil, o favorito é Alexander Isak, sueco de 25 anos que atua no Newcastle e desperta o interesse de outros gigantes do futebol europeu.