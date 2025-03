Naves tem conversas avançadas para trocar o Palmeiras pelo RB Bragantino

O zagueiro Naves pode estar de saída do Palmeiras. O defensor, que perdeu espaço neste começo de temporada e já falou publicamente que gostaria de ganhar mais minutos, entrou na mira do RB Bragantino. O Massa Bruta, aliás, tem conversas avançadas com o jogador, que pode deixar a Academia de Futebol muito em breve.

Naves sem espaço no Palmeiras

Com as chegadas de Micael e Bruno Fuchs, Naves é a atual quinta opção de Abel Ferreira. O treinador vem preferindo escalar um time com Gustavo Gómez e Murilo, com o jovem Benedetti entre as primeiras opções no banco. Com os dois reforços, Naves viu suas chances no Verdão diminuírem. Aliás, ele já havia esboçado um desejo de trocar de clube e ganhar mais tempo em campo, como revelou Abel Ferreira.

“O Naves, por exemplo, já havia me dito que gostaria de sair para ter mais espaço e jogar mais. Nossa função também é essa, temos que ajudá-los. Se em dois anos não conseguem se firmar, cabe a nós ajudá-los da melhor maneira possível. Naves está para ser ajudado nisso”, disse Abel.

