Mídia internacional diz que Estêvão ofusca Neymar: ‘eleva o nível de forma grotesca’

Joia alviverde ganhou destaque na Europa após marcar dois dos três gols da classificação do Palmeiras e igualar o recorde do astro santista

As notas do auspicioso futebol de Estêvão, do Palmeiras, têm ecoado aos quatro cantos e causado expectativas elevadíssimas aos fãs do esporte. A perspectiva internacional quanto à carreira do jovem passou a refletir análises nacionais que o colocam no mesmo nível de Neymar, no início da trajetória pelo Santos. Aliás, para o ‘AS’, da Espanha, o palmeirense já tem ofuscado o camisa 10 da Vila.

Os dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão, colocaram a joia alviverde em destaque no jornal ‘AS’. No título, “Estêvão eclipsa Neymar”. A matéria, então, destaca os recordes já alcançados pela joia em solo nacional e trata especialmente da “ascensão que precisa ser aproveitada pelo Chelsea”.