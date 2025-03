Lucas Moura destaca jogo sólido do São Paulo e prevê semifinal: ‘Decidido nos detalhes’

O São Paulo está novamente nas semifinais do Campeonato Paulista. Depois de duas eliminações seguidas nas quartas de final, o Tricolor conseguiu superar os traumas dos últimos anos e avançou no Campeonato Paulista após vencer o Novorizontino , na noite desta segunda-feira (03).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito feliz com a classificação, gostaria de parabenizar o Novorizontino, que vem sendo uma pedra no nosso sapato, nos eliminou no ano passado, quero dar parabéns ao Eduardo. Fizemos um jogo sólido, consistente, e conseguimos fazer o gol em uma bela jogada. Agora não tem mais margem para erro, o que erramos já foi. Agora é descansar porque temos um clássico na semifinal e vamos com tudo para chegar à final”, afirmou.