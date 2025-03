Juventus vence o Verona e chega à quinta vitória seguida no Italiano

Thuram e Koopmeiners – ambos no segundo tempo – anotaram os gols do duelo, válido pela 27ª rodada. Com o triunfo, a equipe do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta sobe para a quarta posição, surgindo entre os times que se classificam à Champions da próxima temporada.

Apesar das eliminações recentes na Copa da Itália e Liga dos Campeões, a Juventus vem se recuperando no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (3), a Velha Senhora venceu o Verona por 2 a 0, no Allianz Stadium, em Turim, e chegou à quinta vitória seguida na Serie A.

O jogo

A torcida da Juventus até comemorou um gol no primeiro tempo, mas viu o tento ser anulado por falta no goleiro Montipo, que se tornaria um dos nomes do jogo. McKennie chegou a testar para o fundo do gol, aos 37′, mas Skelly cometera falta no arqueiro italiano na origem do lance.

A Juventus seguia com a pressão, obrigando Montipo a três grandes defesas em espaço curto de tempo. Primeiro, com Locatelli, em linda tabela pela direita com Kolo Muani. Depois, McKennie tentou a sorte frente ao goleirão, que defendeu o remate novamente. Yildiz também queria sua tentativa: Montipo, porém, evitou o gol Bianconeri com os pés.

No último lance do primeiro tempo, os visitantes surpreenderam. Aos 45+1′, Suslov arriscou de muito longe e mandou no ângulo, anotando um verdadeiro golaço no Allianz Stadium. Na origem da jogada, porém, Faraoni surgira impedido, com o VAR anulando o gol de placa do Verona.