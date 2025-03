Jogador do São Paulo vibra com Oscar para o Brasil

Cinema brasileiro conquistou a primeira estatueta do Oscar na noite do último domingo, 2, como melhor filme internacional com 'Ainda Estou Aqui'

O filme ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles, coloriu o cinema brasileiro com o tom dourado da conquista inédita do Oscar. Trata-se de nada mais nada menos que a primeira produção nacional a vencer a premiação mais importante da categoria em toda história. E ao contrário do que pediu Fernanda Torres, que concorria à estatueta de melhor atriz, o clima não só foi de Copa do Mundo como mobilizou até mesmo quem já defendeu a Amarelinha.

Nesta segunda-feira, 3, o meia tricolor Oscar usou as redes sociais para vibrar com o feito da noite anterior, 2. O jogador fez uma publicação com intuito de parabenizar a obra, mas especialmente de reiterar o orgulho brasileiro com a conquista.