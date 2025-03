Imprensa espanhola causa alvoroço ao revelar imposição do Barcelona para contratar Neymar

Os rumores de um possível retorno do astro brasileiro ao Barça tem ganhado cada vez mais força na mídia internacional e nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

A mídia internacional tem levantado cada vez mais especulações sobre o possível regresso de Neymar ao Barcelona, bem como o de Messi. Inclusive, as notícias mais recentes indicam para viabilidade do negócio desde que o astro santista cumpra ao menos a primeira condição já imposta pelos culés. É sabido que o astro deseja retornar à Europa, mas o projeto está correlacionado à retomada de sua carreira no Santos. “O Barça já impôs uma condição inicial para Neymar Jr. considerar sua possível contratação: recuperar seu mais alto nível no Santos. E explicaram de forma explícita: “primeiro marque 15 gols no clube e depois consideramos”. Ou seja, ele terá que mostrar em cada jogo”, noticiou Joaquim Piera, do jornal Sport, da Espanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reportagem considera a viabilidade do negócio como um selo de uma estratégia bem-sucedida do astro. “Fez aquilo que é indiscutivelmente o número um e se colocou no centro das atenções da mídia de novo, para que todos falem dele”.