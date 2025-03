Imponente, Palmeiras goleia Blooming-BOL na estreia pela Libertadores Sub-20

O Verdão jogou com Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Figueiredo (Gabriel Azevedo); Riquelme Fillipi (Sorriso), Erick Belé (Agner) e Luighi Heitor). Técnico: Lucas Andrade.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (6), quando enfrenta o Cerro Porteño, às 19h, no Estádio Gunther Vogel. No mesmo dia e horário, o Blooming desafia o Independiente Del Valle, no Estádio Carfem.