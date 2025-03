Ídolo do Flamengo, Zico completa 72 anos; veja homenagens

Grande personagem na história do Flamengo, Zico completa 72 anos nesta segunda-feira (3). Ídolo de gerações e eterno camisa 10 da Gávea, o Galinho recebeu diversas homenagens nas redes sociais. Desta forma, ele mantém a memória da torcida e dos próprios jogadores acesas quanto à história que construiu no clube.

Com 18 anos, Zico, portanto, estreou com a camisa do Flamengo em 1971. Já no ano seguinte, o Galinho, assim, conquistou o primeiro troféu pelo Rubro-Negro, o Campeonato Carioca (que ele viria conquistar outras seis vezes). No total, foram quatro títulos do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983 e 1987), além, claro, das conquistas da Libertadores da América (1981) e do Mundial Interclubes (1981). Em 732 partidas com a camisa do Flamengo (434 vitórias,179 empates e 118 derrotas), ele balançou a rede 508 vezes.