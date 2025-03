Hulk estava na pré-lista de Dorival, revela jornalista

Hulk sentiu dores na coxa direita durante o jogo contra o Tombense, pelas semifinais do Campeonato Mineiro

O técnico Dorival Júnior convocaria o atacante Hulk para os próximos jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, uma lesão em uma das coxas, ocorrida nas semifinais do Campeonato Mineiro, na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, o tirou da convocação.

O jornalista Heverton Guimarães fez a revelação durante o programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes. O apresentador dos Donos da Bola MG confirmou a situação.