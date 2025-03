Guerra de narrativas do Gre-Nal acirra disputa pelo título do Gauchão

Assim, o Colorado e o Imortal farão a 16ª final de Gauchão na história do campeonato. A partida de ida ocorrerá no próximo sábado (08/03), às 16h30, na Arena do Grêmio. Duas semanas depois, haverá a definição do vencedor do Estadual, no Beira-Rio, no mesmo horário. Como o Inter teve a melhor campanha da primeira fase do torneio garantiu a vantagem de decidir em casa.

A disputa do Campeonato Gaúcho de 2025 se notabilizou por uma guerra nos bastidores entre a dupla Gre-Nal. As diferentes narrativas de ambos os clubes e as condenações exageradas à atuação da arbitragem no torneio acirram a briga pelo título do Estadual. Os arquirrivais voltam a se encontrar em uma final da competição após três anos.

A edição do Campeonato Gaúcho já prometia pela ambição prévia de Grêmio e Internacional. Isso porque o Tricolor Gaúcho já planejava alcançar seu oitavo troféu consecutivo do torneio. Caso haja esta concretização, igualaria feito alcançado somente pelo arquirrival em uma oportunidade, entre as décadas de 60 e 70.

Consequentemente, evitar esta proeza do rival era uma das principais motivações do Colorado, assim como acabar com o jejum de quase nove anos sem uma conquista.

Dupla Gre-Nal trava briga de narrativas de vitimização

Com poucas rodadas do Estadual, o foco saiu do campo e passou a ser a arbitragem, especificamente o árbitro de vídeo, com críticas de todos os clubes participantes. Nas semanas das fases finais do torneio, houve um aumento das queixas com protagonismo da dupla Gre-Nal. Assim, D’Alessandro, diretor esportivo do Inter, indicou um suposto benefício ao Imortal em decisões do árbitro Daniel Nobre Bins. Por outro lado, Gustavo Peixoto, diretor de futebol do Tricolor Gaúcho, rebateu e argumentou um complô contra sua equipe.

Na sequência, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, classificou como “vergonhosa” a performance do VAR no jogo de ida da semifinal do Gauchão, diante do Juventude. Afinal, o dirigente alega falha do árbitro de vídeo em um lance que não houve marcação de pênalti. Com as seguidas condenações, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou por utilizar arbitragem de vídeo que não faz parte do Rio Grande do Sul, nesta fase final do campeonato. As reclamações continuaram no segundo embate das semifinais entre o Imortal e o Juventude.