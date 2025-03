Fluminense: Arias participa de quase um gol por jogo em 2025

Um dos nomes da goleada por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, no último domingo (2), com um gol e uma assistência, o colombiano Jhon Arias começou o ano de 2025 com tudo pelo Fluminense. Afinal, em apenas oito jogos até o momento, o craque já participou de sete gols, ampliando sua média para quase uma participação direta por jogo.

O argentino, porém, atuou em dez jogos no ano. Isso significa uma média de 0,8 participação em gols por jogo. Já Arias, por sua vez, tem média de 0,87 por partida. Somente Everaldo supera os jogadores, visto que ele tem quatro participações em três jogos (1,33 p/j). No entanto, o universo de jogos de Eve é menor: todas as quatro participações saíram no mesmo jogo – contra o Águia de Marabá, quando fez um gol e deu três assistências.

Assim, o Fluminense conta não só com o artilheiro do Campeonato Carioca (Cano, com seis gols – empatado com Vegetti, do Vasco). Além disso, tem também o principal garçom – Arias, com quatro. Guilherme Gomes (Flamengo), Vitor Ricardo (Boavista), Pierre (Volta Reonda) e Max (Sampaio Corrêa) vêm logo atrás, com três.