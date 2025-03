Flamengo impõe condição para vender jogadores ao mercado interno

Mesmo após muito diálogo, o Flamengo não aceitou as garantias do Santos, que desejava a compra do volante Thiago Maia, do Internacional. O clube santista tentou contratar o jogador e se propôs a assumir o débito do clube gaúcho, mas o Rubro-Negro não aceitou as condições. Diante disso, o diretor José Boto explicou que o clube só irá aceitar vender jogadores ao mercado brasileiro à vista ou com garantias financeiras. Ele ressaltou que é uma ordem do presidente Bap.

LEIA MAIS: Flamengo ‘trava’ Santos de contratar Thiago Maia, do Inter