Flamengo agenda reunião com Jorginho e encaminha renovação com Pulgar

Rubro-Negro quer agilizar assinatura de pré-contrato com ítalo-brasileiro, do Arsenal, e chega a acordo com chileno até o fim de 2028

No início do ano, o Flamengo priorizou a contratação de um volante por conta da quase certa saída de Pulgar. No entanto, agora, o Rubro-Negro pode ter dois importantes jogadores no setor ao longo da temporada de 2025. O Rubro-Negro, afinal, encaminhou a renovação com o chileno, além de agendar uma reunião com Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra, para finalizar o acordo de pré-contrato. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O encontro será na quarta-feira (5) e a ideia do Rubro-Negro é fazer com que o ítalo-brasileiro assine um pré-contrato. O volante, aliás, já está apalavrado, mas o Fla busca fechar o vínculo, de fato, no papel. Diretor de futebol, José Boto será enviado para representar o clube no encontro. Jorginho tem contrato com os ingleses até junho deste ano, quando termina a temporada na Europa.