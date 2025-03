Ex-presidente da Fifa volta a ressaltar inocência em acusação de fraude

Assim, o pedido do promotor era que houvesse a anulação integral do julgamento.

Posteriormente, ocasionou uma nova audiência na Câmara de Apelações Extraordinárias do Tribunal Penal Suíço em Muttenz, perto de Basileia. Com isso, o personagem jurídico suíço a nível federal tenta reverter para uma punição de 20 meses contra Blatter e Platini, que passou por uma suspensão por dois anos.

Assim, o escândalo retirou todas as chances de Platini ser um possível sucessor de Blatter como presidente da Fifa. O mandatário, aliás, renunciou ao cargo na entidade máxima do futebol mundial em 2015. No caso, depois de nova acusação por envolvimento em outro episódio de corrupção, que não tinha qualquer tipo de conexão.

No mesmo ano, os dois receberam suspensões da Fifa em atuar no futebol por oito anos com alegações de violações éticas da dupla. Um tempo depois houve uma diminuição de suas sanções. A decisão que os dois eram inocentes no episódio de 2022, após um juiz avaliar que o depoimento de acordo de cavalheiros para pagamento entre eles era verdadeiro. O personagem jurídico concluiu que havia incongruências em argumentações da promotoria de que a atitude se configurou como uma fraude.

