Deportes Iquique x Alianza Lima: onde assistir, escalações e arbitragem

Chilenos e peruanos se enfrentam nesta terça-feira (4), no Chile, abrindo duelo eliminatório pela terceira fase da Pré-Libertadores

Deportes Iquique e Alianza Lima se enfrentam nesta terça-feira (4), no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile. Este, será o jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. Trata-se, em resumo, da última fase eliminatória, ou seja, o classificado da série de dois jogos estará garantido em um dos oito grupos da competição. A partida ocorre às 19 horas (de Brasília).

Como chega o Deportes Iquique

O maior desafio da equipe, em suma, é se desligar do quente e polêmico jogo do fim de semana. Foi derrotado pela Universidad Católica, teve dois jogadores expulsos e, por fim, teve gol anulado nos acréscimos da partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Chileno.