De credor do Botafogo a vencedor do Oscar: veja a fortuna de Walter Salles

Dos maiores nomes do cinema brasileiro, o diretor, que entrou para história na noite do último domingo, 2, tem dívida a receber do clube

O diretor Walter Salles fez história na noite do último domingo, 2, ao ganhar o primeiro Oscar do Brasil com o filme ‘Ainda Estou Aqui’. O cinema, porém, é apenas uma das paixões do cineasta, que também investe sua fortuna no clube de coração, o Botafogo. Para quem não sabe, os irmãos Salles despontam como um dos principais credores do Glorioso.

Walter e João Moreira Salles já ajudaram financeiramente o Botafogo em algumas ocasiões. Entre elas, na compra do atual centro de treinamento da equipe, o Espaço Lonier, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Os irmãos também chegaram a considerar, antes da implementação da SAF, um investimento para separar o departamento de futebol do clube social.