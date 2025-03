Club Brugge x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Club Brugge e Aston Villa abrem, nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A partida ocorre no Estádio Jan Breydel, em Bruges, na região noroeste da Bélgica. Além disso, o jogo coloca frente a frente duas equipes que se enfrentaram na primeira fase da competição. Na ocasião, os belgas, em casa, venceram por 1 a 0.

Depois de garantir a última vaga ao se classificar em 24º, a equipe belga surpreendeu ao eliminar a Atalanta. Apesar disso, suas únicas vitórias nos últimos cinco jogos aconteceram justamente na Liga dos Campeões. No campeonato nacional, o Brugge já se distanciou do líder e, na rodada mais recente, apenas empatou. Ainda que o desempenho não seja dos mais empolgantes, a tendência é que o time mantenha a formação que garantiu a vaga nas oitavas de final.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa vive um momento um pouco mais consistente. Nos últimos cinco jogos, a equipe perdeu apenas um, além de vencer o Chelsea e empatar com o Liverpool. No entanto, mesmo demonstrando competitividade, o time comandado por Unai Emery não tem repetido o desempenho que o levou à atual edição da Liga dos Campeões, ocupando apenas a décima posição no campeonato inglês. Ainda assim, o clube segue sonhando com uma nova final, já que conquistou o título da Liga dos Campeões na temporada 1981/82.

Além disso, Unai Emery optou por poupar alguns titulares na última partida da equipe pela Copa da Inglaterra. Com isso, o time deve entrar em campo com força máxima para o confronto decisivo.

CLUB BRUGGE X ASTON VILLA

Liga dos Campeões da Europa – Oitavas de final

Data e horário: 4/3/2025, às 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)

CLUB BRUGGE: Simon Mignolet; Joquin Seys, Joel Ordoñez, Brandon Mechele e De Cuyper; Ardon Jashari e Hugo Vetlesen; Chemsdine Talbi, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Ferrán Jutgla. Técnico: Nicky Hayen

ASTON VILLA: Dibu Martinez; Matty Cash, Konsa, Bogarde e Lucas Digne; Boubacar Kamara e Youri Tielemans; McGinn, Marco Asensio e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)