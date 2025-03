Cédric já soma mais minutos no São Paulo do que em seu último clube

Lateral vem sendo opção comum no esquema tático de Luis Zubeldía e já tem mais tempo em campo do que quando jogava no Arsenal

Considerado uma aposta, o lateral-direito Cédric vem se tornando peça comum nos jogos do São Paulo. O português ganhou a confiança do técnico Luis Zubeldía e já soma mais minutos do que sua última temporada pelo Arsenal, quando atuava na Inglaterra.

Cédric disputou cinco jogos com a camisa do São Paulo, sendo dois como titular. Ao todo, ele possui 234 minutos em campo. Para efeito de comparação, no Arsenal, na temporada 23/24, o lateral jogou apenas cinco partidas, sendo uma entre os onze iniciais. Nestas aparições, o jogador acumulou apenas 123 minutos de jogo.

Além disso, vale ressaltar que o jogador ainda fez algumas partidas com a equipe sub-21 dos Gunners. Ao todo foram 69 minutos com a categoria inferior. Entretanto, se somarmos todos os minutos, ainda sim seria menor do que o tempo que vem atuando com a camisa do São Paulo.

Cédric Soares assinou um contrato de apenas três meses com o São Paulo, se encerrando em abril. Assim, caso deseje continuar, terá que mostrar serviço e provar que pode ser útil para Zubeldía no dia a dia e ganhar um novo vínculo. O próximo passo pode acontecer nesta segunda-feira (03/3), quando o Tricolor encara o Novorizontino, às 20h, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele convive com a expectativa de novamente ser titular e barrar Igor Vinícius dos 11 iniciais.

