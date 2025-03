Botafogo celebra Oscar de ‘Ainda Estou aqui’

O Botafogo celebrou, em suas redes sociais, a vitória de “Ainda estou aqui”, na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A película tem a direção de Walter Salles, torcedor fanático do Glorioso. Na madrugada desta segunda-feira (3), o longa-metragem brasileiro recebeu a estatueta, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que um filme brasileiro leva o troféu mais importante do cinema.

“Filme dirigido pelo ilustre alvinegro Walter Salles, “Ainda Estou Aqui” venceu o Oscar na categoria “Melhor Filme Internacional”. Um feito histórico para o cinema brasileiro”, destacou o Botafogo.