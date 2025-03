Após ser baleado por PM da reserva, Igor Melo recebe alta do hospital

De acordo com o “Extra”, o universitário, de 32 anos, perdeu um rim e teve parte do estômago e intestino comprometidos pelo tiro. Ele está se recuperando na companhia da família.

Igor Melo, que foi baleado nas costas por um PM, recebeu alta do Hospital Getúlio Vargas na manhã de domingo (2). Ele estava internado desde a madrugada de segunda-feira (24), ou seja, ficou quase uma semana no hospital se recuperando.

De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos agiu após sua esposa acusar Igor de ter participado do roubo de seu aparelho de celular. O caso, no entanto, aconteceu duas horas antes de Igor deixar o trabalho. A versão do crime, porém, diverge das imagens das câmeras de segurança do local de trabalho da vítima, a casa de samba Batuq, onde é garçom.

“VENCEMOS! Igor recebeu alta e encontra-se em casa com sua família! O momento é de recuperação, de luta, mas também de celebração à vida do nosso guerreiro! Igor e a família agradecem o apoio de todos. SEGUIMOS NA LUTA! Justiça por Igor Melo de Carvalho!”, escreveu na publicação.

Segundo relatos da casa de samba, Igor cumpriu seu turno e solicitou uma moto por aplicativo, usando o uniforme de trabalho, para retornar à casa no bairro Turiaçu. A esposa da vítima, Marina Moura, mostrou prints do horário da corrida, por volta de 1h30 da manhã com origem na Rua Belizário Pena, na Penha.

Ao se aproximar do Viaduto João XXIII, a vítima percebeu que um carro perseguia a moto e efetuou os disparos, que atingiu as costas dele. Ele, portanto, foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia de remoção do rim. Seu quadro ainda demanda cuidados, mas a esposa afirma que já teve contato com ele após a operação.

No carro, portanto, estavam a mulher que o acusou de roubo, Josilene da Silva Souza, de 42 anos, e o policial militar Carlos Alberto de Jesus, 61, responsável pelos disparos. A vítima do assalto alegou inicialmente que Igor participou do furto envolvendo seu aparelho celular cerca de duas horas antes do ocorrido.