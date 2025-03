Angileri estreia com assistência, mas admite falta de ritmo: ‘Está diferente’

Lateral fez sua primeira partida com a camisa do Corinthians, deu um passe para Depay marcar, mas ainda corre para estar 100% fisicamente

O torcedor do Corinthians conseguiu ver neste domingo (02/3), os primeiros minutos de seu novo lateral-esquerdo. Fabrizio Angileri estreou com a camisa do Timão na vitória por 2 a 0 contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão e com moral. Afinal, ele entrou no segundo tempo e deu a assistência para Memphis Depay marcar. Contudo, o jogador admitiu, após a partida, que ainda está sem ritmo de jogo.