Alvo do futebol árabe, Vini Jr revela desejo de renovar com o Real Madrid

Bicampeão da Champions League com o time merengue, brasileiro tem contrato até 2027 e quer seguir no clube

Atual melhor jogador do mundo, Vini Jr entou no radar do futebol da Arábia Saudita, que quer tirar o brasileiro do Real Madrid. Mas nesta segunda-feira (3), o atleta revelou que está tranquilo e destacou o desejo de permanecer na Espanha.

“Estou muito tranquilo (sobre o interesse) porque tenho contrato (com o Real) até 2027 e espero que possamos renovar o quanto antes. Estou cumprindo meu sonho, com os melhores jogadores, o melhor treinador e o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor”, declarou o atacante em coletiva de imprensa.