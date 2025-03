Vitor Roque deve estrear pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão

Atacante chega nesta noite no Brasil e fará primeira atividade na terça-feira (04/03). Expectativa é de estrear já no próximo fim de semana

A classificação do Palmeiras nas quartas de final Campeonato Paulista, ao bater o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, neste sábado (02/03), permite que o centroavante Vitor Roque tenha a chance de jogar ainda neste Estadual. A expectativa é que o jogador esteja entre os relacionados para a semifinal do Estadual.

O adversário do duelo ainda não está definido, mas a presença do atacante de 20 anos é quase uma certeza. Isso porque ele já está regularizado e inscrito no Campeonato Paulista e pode ser opção de Abel Ferreira para o embate. O jogador deve chegar ao Brasil na noite de domingo ou na madrugada desta segunda-feira.

Assim, o Palmeiras aguarda a chegada do seu reforço mais badalado para dar início a sua preparação e conheça seus novos companheiros de time. Contudo, a primeira atividade na Academia de Futebol deve demorar alguns dias. Isso porque após a classificação contra o São Bernardo, o técnico Abel Ferreira deu dois dias de folga aos atletas. O elenco só deve se reapresentar na terça-feira (04/03).

Palmeiras e Abel na ansiedade pela chegada de Vitor Roque

O clube tem tratado a informação da chegada de Vitor Roque com muita cautela, já que quer evitar uma grande mobilização de torcedores no aeroporto e até mesmo da imprensa. Contudo, o técnico Abel Ferreira já projeta como vai usar o atacante.

“Ele é um jogador com características diferentes do Lopez e do Thalys. Ele é um jogador rápido, que ataca a profundidade, de apoio. Apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo também. Já pudemos provar na pele do que esse jogador é capaz de fazer. Não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa, estamos a falar de um jovem jogador que o Palmeiras comprou a pensar em revender daqui a três ou quatro anos. Chegou o momento, achamos nós e ele também, que o Palmeiras o pode ajudar e ele pode ajudar o Palmeiras”, falou Abel.