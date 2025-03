Técnico do Lyon perde as estribeiras e pode pegar sete meses de suspensão

Técnico do Lyon, Paulo Fonseca perdeu as estribeiras e foi expulso durante a vitória do Lyon sobre o Brest por 2 a 1, neste domingo (2), pelo Campeonato Francês. O treinador do clube que também pertence ao sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, pode ser punido por até sete meses. A informação é do jornal “L’Équipe”.

Fonseca se desesperou à beira do campo quando o árbitro foi ao VAR consultar a possibilidade de um pênalti para o adversário. Ele reclamou de forma acintosa e cuspiu abelhas africanas no juiz Benoît Millot. O Lyon, na ocasião, estava à frente do placar por 2 a 1.