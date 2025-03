Sport se garante na semifinal do Campeonato Pernambucano

Triunfo sobre o Decisão, por 3 a 0, neste domingo, na Ilha do Retiro, com portões fechados, vale a vaga. Rival será o Santa Cruz / Crédito: Jogada 10

O Sport confirmou a sua presença na semifinal do Campeonato Pernambucano. Neste domingo, 2/3, na Ilha do Retiro, com os portões fechados, venceu o Decisão, time da cidade de Sertânia, por 3 a 0. Os gols foram no segundo tempo e feitos por jogadores que saíram do banco. Pablo, Romarinho e Carlos Alberto marcaram. O jogo ocorreu com portões fechados, em comum acordo entre os clubes, a Federação Pernambucana e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Por causa do Carnaval, haveria problemas para o policiamento e a segurança.

Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano, os times nas duas primeiras posições da fase de pontos corridos avançam diretamente. Foram eles Santa Cruz e Maguary. Os times entre 3º e 6º jogam uma repescagem. O terceiro colocado, o Sport, enfrentou o sexto, o Decisão, com o mando de campo. Neste domingo, Náutico e Retrô fazem a outra partida de repescagem. Quem vencer enfrentará o Maguary. Alías, com a vitória do Sport, Maguary e Santa Cruz garantiram suas vagas na Série D.