São Paulo vive dilema tático antes do mata-mata do Paulistão

Zubeldía ainda não sabe se vai alterar o clássico 4-4-2 por uma escalação com três zagueiros, para o duelo contra o Novorizontino / Crédito: Jogada 10

O São Paulo vive um dilema tático antes do duelo contra o Novorizontino. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (03/03), às 20h, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, o técnico Luis Zubeldía não sabe se vai manter o tradicional 4-4-2 ou vai alterar para um esquema com três zagueiros.

Durante quase todo o Paulistão, Zubeldía apostou no 4-4-2, com um time escalado com: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Allison, Pablo Maia (que está lesionado), Oscar e Lucas; Luciano e Calleri. Contudo, após cinco partidas sem vitória na reta final da fase de grupos, o treinador decidiu mudar.