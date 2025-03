Santos x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h15

Duelo pela fase de quartas de final do Paulistão. Quem vencer, se garante na semifinal. Christian Rafael narra este duelo

Vice-campeãoem 2024, o Santos sonha em voltar para a final do Paulistão. Para isso, precisa passar pelo Red Bull Bragantino neste domingo (2/3), às 20h45, de Brasília, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão. O Alvinegro Praiano terminou a fase de grupos com 18 pontos, um a menos que o Massa Bruta. Por conta disso, terá a vantagem de decidir este mata-mata diante de seus torcedores.

Este duelo pelas quartas de final do Paulista tem a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva, que começa às 19h15 (horário de Brasília), tem o comando de Christian Rafael.