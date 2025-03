Palmeiras vai enviar reclamação a FPF por lance em Flaco López

O Palmeiras prepara uma reclamação formal na Federação Paulista de Futebol por conta de uma entrada sofrida por Flaco López. O episódio aconteceu durante a vitória do Verdão por 3 a 0 em cima do São Bernardo, neste sábado (01/03), fora de casa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Ainda na primeira etapa, quando a partida já marcava 1 a 0 para o Alviverde, o volante Lucas Lima deu uma entrada muito forte no centroavante argentino do Verdão. O juiz da partida, Matheus Delgado Candançan, sequer deu cartão amarelo no lance. O VAR também não interviu na jogada e não recomendou a revisão.

Após a partida contra o São Bernardo, Flaco López postou uma foto em suas redes sociais mostrando como ficou sua perna após o lance. O jogador ainda ironizou com a legenda escrevendo “não foi nada”. A reclamação do Palmeiras será devido à falta de revisão do VAR no lance. O clube acredita que a falta era passível de punição com cartão vermelho.

O lance não prejudicou o decorrer da partida, já que o Palmeiras venceu o São Bernardo por 3 a 0 e avançou para a semifinal do Paulistão. Contudo, a comissão técnica e diretoria teme que um lance parecido possa prejudicar o Verdão em fases futuras do Estadual.

Enquanto isso, o Verdão aguarda seu adversário na semifinal do Paulistão. O Alviverde, aliás, precisa esperar a resolução dos outros três jogos de quartas de final do Estadual para conhecer seu rival. Contudo, o que se sabe é que a partida deve acontecer no Allianz Parque, já que o Palmeira tem a segunda melhor campanha da competição.