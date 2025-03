Neymar marca, e Santos despacha o Bragantino no Paulistão

O Santos está na semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo (2), pelas quartas de final do Estadual, na Vila Belmiro, o Peixe derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 para confirmar sua classificação. Neymar marcou um dos gols do Peixe. O Alvinegro aguarda a definição desta etapa do torneio para conhecer o seu adversário.

Neymar explode a Vila!

O Santos teve a maior parte do primeiro tempo atuando de forma bélica. Intenso nas chegadas e na marcação. O gol de Neymar, logo no início, também ajudou a criar esta atmosfera hostil para o Bragantino. O craque sofreu a falta que ele mesmo cobrou para abrir o marcador na Vila Belmiro. Em seguida, um jogo de pouca criatividade e sem um domínio claro de uma equipe sobre a outra.