Milan, com um a menos, perde para a Lazio

No San Siro, Rossonero consegue um empate improvável no fim, mas é castigado nos acréscimos

O Milan tropeçou feio para a Lazio por 2 a 1, no fim, neste domingo (2), em casa, no San Siro, em confronto pela rodada 27 desta edição do Campeonato Italiano.

Longe da liderança, o Milan ocupa somente a nona colocação do Calcio, com 41 pontos. Já os romanos estão em melhor situação. Afinal, ficam no G4, ocupando a quarta posição, com 50 pontos.