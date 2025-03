Messi não viaja para jogo da MLS e gera revolta em torcedores

Argentino não está na lista de relacionados do Inter Miami para duelo do Houston Dynamo, que toma decisão diferente por ausência do craque / Crédito: Jogada 10

O atacante Lionel Messi não viajou com a delegação do Inter Miami para o Texas, onde a equipe enfrenta o Houston Dynamo, pela Major League Soccer (MLS). O embate acontece neste domingo (02/03), às 21h, no Shell Energy Stadium. A ausência do argentino fez a equipe adversária tomar uma decisão surpreendente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o Houston Dynamo decidiu oferecer ingressos grátis para jogos da equipe no futuro, para quem comparecer ao duelo contra o Inter Miami. Segundo a imprensa americana, muitos torcedores ficaram revoltados com a ausência do craque, já que compraram entradas justamente para ver o argentino.