Memphis e Romero comandam o Carnaval do classificado Corinthians em Itaquera

O Corinthians não desafinou na Avenida da Neo Química Arena. Neste domingo de Carnaval (2), passou de forma arrebatadora e, com 2 a 0 sobre o Mirassol, encantou jurados e a Fiel. O jogo foi válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2025. Desse modo, o Timão vai às semifinais do Estadual, com a vantagem de definir os confrontos em sua praça esportiva por ter a melhor campanha. A equipe ainda aguarda o adversário na fase seguinte.

Romero é o mestre-sala de Itaquera

A vida do Corinthians parecia que não seria tão simples. O Mirassol impôs dificuldades, mas não conseguiu sustentar o desempenho. Pouco chegou ao ataque, embora com posse de bola. Assim, novidade na equipe do técnico Ramón Díaz, Romero, de cabeça, abriu o placar, sem chance para Muralha. Um gol que deu mais tranquilidade ao Timão, que passou a pressionar com mais ênfase, apesar de algumas tomadas de decisões erradas no ataque.