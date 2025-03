Mano Menezes exalta evolução do Fluminense após início ruim: ‘Sensação boa’

Técnico desabafa sobre o começo da temporada do Tricolor, reconhece sorte no campeonato e comemora a melhora da equipe

Com a melhor atuação em 2025, o Fluminense comandou a partida no Maracanã contra o Volta Redonda neste domingo (2) e goleou por 4 a 0 pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Mano Menezes, portanto, comemora a evolução da equipe e destacou a melhora na qualidade ofensiva.

“O jogo resume bastante o que vem acontecendo com a gente nas últimas rodadas. Estamos com uma série de sete jogos sem derrota, isso foi dando afirmação para a equipe. Antes era impossível dar atuações melhores, o início de temporada é muito ruim aqui no Brasil. A gente fica com uma ânsia de colocar uma equipe C porque o resultado não chega e o torcedor já começa a ficar nervoso, a gente também. Você quer colocar (jogadores) antes da hora, e se coloca antes da hora machuca. Pela experiência, seguramos ao máximo o que a gente pôde. Também tivemos um pouco sorte, é importante dizer, mas agora estamos com condições de ter um jogo melhor. A exceção foi o jogo contra o Bangu”, afirmou.

Mano Menezes e o coração pra torcedor

Um torcedor do Fluminense, que estava próximo à mureta do Maracanã, criticou Mano Menezes pela escalação de Jhon Árias no meio de campo e, o treinador respondeu às críticas com amor: fez um coração para ele após o primeiro gol da equipe aos seis minutos de jogo.

“Os brutos também amam (risos). Sempre brinquei com as pessoas do lado de fora. Tenho maior respeito pelo torcedor, é a razão de tudo que a gente faz. Não tem a menor razão a gente trabalhar no Fluminense se não for pelo torcedor do Fluminense. Chego todo dia aqui sete horas da manhã nesse solzinho para ver o torcedor feliz”, disse. Um pé na final Com o resultado, o Fluminense vai com uma vantagem de três gols para o segundo jogo da semifinal, ou seja, pode perder por até três gols de diferença que avança para a decisão. A partida entre o Tricolor e o Volta Redonda, portanto, será no domingo (9), no Raulino de Oliveira. Vale ressaltar que quem se classificar para a final, enfrenta o Vasco ou o Flamengo na decisão do Estadual. No primeiro confronto, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 1 a 0. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

