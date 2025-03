Depay vê saldo positivo em vitória do Corinthians, mas alerta: ‘Temos que aprender a controlar jogos’

Atacante exaltou performance do Timão na primeira etapa, projetou possível semifinal com o Santos e comemoração em alusão a Neymar

O Corinthians conseguiu suportas as investidas com perigo do Mirassol e venceu por 2 a 0, neste domingo (02/03), na Neo Química Arena. Com o resultado em duelo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Timão assegurou a classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho, após dois anos sem alcançar esta etapa do torneio. Assim, o triunfo dá também a possibilidade de a equipe ter a vantagem de decidir o título como mandante, se alcançar a final.

O atacante Memphis Depay, autor do segundo gol do Corinthians mostrou satisfação com a performance da equipe. Apesar disso, ele frisou que a equipe ainda precisa ter um maior empenho e absorver algumas lições.