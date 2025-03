Cruzeiro faz planejamento especial para ter Lautaro Díaz 100%

O Cruzeiro traçou um plano especial para ter Lautaro Díaz 100% para o restante da temporada. O jogador vem sofrendo com desequilíbrio muscular desde o final de 2024 e a Raposa quer contar com o argentino sem lesões pelo resto do ano. Assim, o trabalho vai ser realizado para que ele esteja à disposição da comissão técnica o mais rápido possível.

Desde o início do ano, ainda na pré-temporada, Lautaro Díaz vem passando por trabalhos específicos em alguns dias da semana, visando fortalecimento e equilíbrio muscular. Por conta disso, ele desfalcou a Raposa em alguns jogos do Campeonato Mineiro. O jogador atuou em apenas seis dos dez jogos da equipe na competição.

Após a queda da Raposa no Estadual, Lautaro também focou nos trabalhos físicos, de fortalecimento e equilíbrio. O Cruzeiro vem tratando este período como ”intertemporada” e um dos planos deste período sem jogos é recuperar o argentino 100% para que ele consiga suportar todo o restante da temporada.

O objetivo desse planejamento é que Lautaro não tenha lesões e que também não precise mais realizar trabalhos específicos no decorrer das competições. O Cruzeiro, aliás, enxerga o atacante como uma peça crucial para a temporada e espera que não sofra com contusões como foi em 2024.

Lautaro Díaz chegou ao Cruzeiro na janela do meio do ano passado, por cerca de R$ 16 milhões, chegando do Independente del Valle. Ao todo, ele tem 30 partidas disputadas com a camisa celeste e três gols marcados.