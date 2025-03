Copa da Inglaterra: Leno brilha e Fulham elimina Manchester United nos pênaltis

Fora de casa, londrinos ficam no 1 a 1 no tempo normal e prorrogação. Nos penais, goleiro defende duas cobranças. Que venha as Quartas! / Crédito: Jogada 10

Neste domingo, 2/3, pela fase de oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Fulham garantiu a sua classificação à próxima fase. Em alto estilo. Afinal, no Old Trafford, enfrentando os donos da casa, o Manchester United, e diante de 70 mil torcedores, venceu por 4 a 3 nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O Fulham saiu na frente no primeiro tempo com o nigeriano Bassey. Mas o United empatou na etapa final com Bruno Fernandes. Nas penalidades, brilhou o goleiro Leno, que defendeu as cobranças de Lindelof e Zirkzee. Desde 1908 que o Fulham nao eliminava o United em Copas da Inglaterra. O Manchester United é o segundo maior vencedor da Copa da Inglaterra, com 13 conquistas. Está atrás apenas do Arsenal, que tem 14. Ganhou em 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, além de 1996, 1999, 2004, 2016 e 2024. O Fulham tenta o seu primeiro título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fulham marca no primeiro tempo O Manchester começou melhor, buscando jogar com com Eriksen pelo flanco. Mas o Fulham ajustou a marcação depois dos 15 minutos, passando a equilibrar as ações. Porém, o duelo tinha poucas oportunidades claras para ambos os lados. Isso até os 44 minutos, quando o Fulham teve um escanteio pela direita. O brasileiro Andreas Pereira (ex-Flamengo) cobrou, o atacante Rodrigo Muniz (outro ex-Fla) cabeceou e quem completou para a rede foi o zagueiro Bassey. Assim, o time londrino foi para o intervalo em vantagem.

Empate do United No segundo tempo, o United começou a se impor após a entrada do argentino Garnacho no lugar de Ugarte, o que deixou o time mais ofensivo. Ele começou a fazer boas jogadas pela esquerda. E foi Garnacho aos 25, quem viu a infiltração de Dalot. O lateral foi ao fundo e cruzou para Bruno Fernandes pegar de primeira e deixar tudo igual. Naquele momento, Casemiro já tinha entrado, o que também liberou Bruno Fernandes a jogar quase como um atacante, estratégia que deu certo. Nos acréscimos (e foram 11 minutos a mais), quase os times quase conseguiram evitar a prorrogação. Primeiramente com o Fulham. Smith-Rowe, que recebeu na entrada da área e chutou. Mas Onana fez ótima defesa. Depois foi a vez do United. O garoto Obi-Martin, dinamarquês de 17 anos, ganhou dividida na área, mas chutou mal. Garnacho chutou, mas Leno salvou. E no último lance, Obi chutou para fora. Com isso, jogo para o tempo-extra. Na prorrogação, os times jogaram para vencer. O United arriscando a finalização. Uma de Casemiro passou bem perto. O Fulham estava apostando em lançamentos do ex-Coritnthians Willian (entrou nolugar de Andreas) para os homens de frente. A melhor foi uma para Sessegnon. Mas seu chute parou no goleiro Onana. Assim, a decisão foi para as penalidades.Enfim, deu Fulham.