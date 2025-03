Com show de Árias, Fluminense goleia o Volta Redonda e coloca um pé na final do Carioca

Tricolor pode perder por até três gols de diferença no segundo jogo que se classifica para a decisão do campeonato

O Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0 na noite deste domingo (2), no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Canobbio, duas vezes, Árias e Cano.

O Fluminense começou a partida na troca de passes. E foi assim que abriu o placar aos seis minutos. Na saída de bola do Tricolor, um lançamento longo e Cano fez um jogo de corpo que enganou a marcação, mas acabou ficando com Wellington Silva, lateral do Voltaço. Ele recuou fraco para o goleiro e Canobbio, que estava na disputa de bola com ele, aproveitou o erro e tocou na saída de Jean para abrir o placar.

No entanto, o Tricolor voltou a ter o domínio do jogo. Aos 38 minutos, portanto, Árias recebeu a bola livre perto da entrada da grande área, carregou e finalizou com um chutaço de canhota perto do ângulo, sem chances para Jean Drosny.

Assim, o Voltaço se fechou ainda mais e tentou achar espaços nos erros do Tricolor, mas só teve duas oportunidades seguidas aos 29 minutos. PK achou uma belíssima finalização de fora da área, para defesa de Fábio. No rebote, Bruno Santos cabeceou no travessão.

Administrou a vantagem

A segunda etapa começou como o início do primeiro tempo: o Fluminense trocando passes no campo ofensivo tentando achar espaços para finalizar. Por outro lado, o Volta Redonda ficou tentando pressionar na marcação. Assim, até teve algumas raras oportunidades, mas sem perigo.

Aos 20 minutos, Hércules quase ampliou o placar. Ele recebeu dentro da área, matou no peito e finalizou, sem ângulo, no travessão. Cinco minutos depois, Cano balançou as redes após jogada de Keno, que recebeu no meio de campo, ganhou na velocidade e deu passe para o camisa 14, que dentro da área, tirou o marcador com um toque e finalizou cruzado no segundo.

Dessa forma, com a vantagem no placar, o Fluminense administrou a vantagem e tentou até ampliar ainda mais o placar. O Árias chegou a perder uma oportunidade sozinho, sem goleiro, dentro da pequena área após cruzamento de Everaldo, mas cabeceou para fora. Everaldo e Hércules também tiveram novas finalizações, que pararam no Jean Drosny.