Caixinha se rende a elenco do Santos e vê Neymar feliz: ‘vai embora por quê?’

Treinador vê grupo do Peixe competitivo para brigar por todas as competições e vê craque bem e acostumado na Baixada Santista

O torcedor do Santos vive um início de temporada dos sonhos desde o retorno de Neymar. O craque vem sendo fundamental nesta arrancada do Peixe nesta fase final do Paulistão e vem empolgado não só os adeptos e os companheiros, mas também ao técnico Pedro Caixinha. O treinador, aliás, acredita que este bom momento será fundamental para a permanência do craque.