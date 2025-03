Barcelona goleia Real Sociedad e volta à liderança na Espanha

Com o rival jogando com dez a maior parte do tempo, Barça não teve dificuldade em fazer 4 a 0 e reassumir a ponta de LaLiga / Crédito: Jogada 10

Favorecido pela expulsão de Elustondo logo aos 12 minutos, o Barcelona arrasou a Real Sociedad, goleando o tradicional rival por 4 a 0 neste domingo, 2/3, no Olímpico Montjuïc. Gerard Martín e Casadó marcaram no primeiro tempo. Foram seus primeiros gols pelo clube. Na etapa final, o zagueiro uruguaio Araújo e o goleador Lewandowski fizeram mais dois gols pra os donos da casa. Assim, o Barcelona retoma novamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 57 pontos, um à frente do Atlético de Madrid e três do atual campeão Real Madrid. Mas a disputa pelo título está, no momento, restrita aos três, já que o Bilbao, o quarto, tem 48. A Real Sociedad, com 34 pontos, está em nono.

Como foi a goleada do Barcelona A Real Sociedad começou animada. Aos dois minutos, chegou a fazer um gol, anulado por impedimento. Porém, aos 12, quando Elustondo fez falta em Dani Olmo, que partia livre rumo ao gol, e levou vermelho, a coisa mudou. O Barcelona, com um a mais, passou a ter um rival recuado, que deu espaços suficientes para o time da casa pressionar. E assim, fez dois gols ainda no primeiro tempo. No primeiro, Martin completou assistência de Olmo. Depois, aos 29, após escanteio da direita de Raphinha, a bola sobrou para um chute de Dani Olmo que Casadó desviou, enganando o goleiro. Mais um que fez seu primeiro gol pelos catalães nesta partida.