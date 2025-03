Árias enaltece equipe em goleada: ‘Achando a nossa melhor versão’

“De canhota (o chute), que não é minha perna dominante. Fizemos um grande jogo. O time vem em uma sequência muito boa, ainda com margem de crescimento. Vamos achando a nossa melhor versão. Acho que chegamos em um momento importante do campeonato e que, com certeza, esse resultado dá confiança para o time. Sabíamos que precisávamos fazer nossa parte, nossa tarefa em casa. Sabíamos que o jogo lá seria difícil. O Volta Redonda não se classificou em segundo à toa, fez uma campanha muito boa na primeira parte. Sabíamos que hoje precisávamos vencer, fazer um resultado que nos desse uma certa vantagem. Mas sabemos que o jogo ainda não está decidido”, disse.

Árias deu assistência para o segundo gol de Canobbio, no primeiro tempo e, além disso, também marcou um golaço. Além deles, Germán Cano também balançou as redes.

Dessa forma, com o resultado, o Tricolor pode perder por até três gols de diferença no segundo jogo da semifinal. As equipes, portanto, vão se enfrentar no Raulino de Oliveira no próximo domingo (9), às 18h. Quem avançar, enfrenta o Vasco ou o Flamengo na decisão do Estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.