Advogado explica não acerto de Vasco Matos com o Botafogo: ‘Má fama em pagamentos’

Luís Miguel, advogado do treinador português, revelou detalhes da negociação do comandante com o Glorioso, mas valorizou procura de Textor

O Botafogo acertou a contratação do técnico Renato Paiva. Contudo, as conversas do Glorioso com outros treinadores ainda repercutem no clube. Principalmente o quase acerto com o português Vasco Matos. O advogado do treinador confessou que o treinador do Santa Clara, não acertou com o clube carioca por conta da má fama da instituição em relação a pagamentos.