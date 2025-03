Vegetti, do Vasco, afirma sobre lance com Wesley: ‘Não teve a coragem de expulsar’

O capitão do Vasco, Vegetti, saiu na bronca com a não expulsão de Wesley na derrota do Cruzmaltino por 1 a 0 para o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal no Campeonato Carioca. Ele define o lance como um dos dois que marcaram a partida.

“Foram dois lances que marcaram o jogo: a não expulsão do Wesley e o do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Os jogos se definem por detalhe. O juiz não teve a coragem de expulsar o Wesley, como sempre acontece contra o Flamengo, mas a gente já sabe como é. Têm que continuar trabalhando. Agora têm um jogo importante na quarta-feira pela Copa do Brasil e a revanche no Maracanã. A gente acredita que ainda pode conquistar esta classificação para a final”, disse.