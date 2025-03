Vasco x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Clássico dos Milhões deste sábado, 1/3, vale pela ida da semifinal do Cariocão e será no Nilton Santos

O sábado de Carnaval, 1/3, promete emoções para o torcedor do Rio. A partir das 17h45 (de Brasília), Vasco e Flamengo começam a duelar por uma vaga na final do Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos, com mando da equipe Cruz-Maltina. As emoções do Clássico dos Milhões começou muito antes da bola rolar, incluindo na escolha pelo campo de jogo, e na “correria” por inscrição de reforços importantes. Vamos saber como chegam os arquirrivais?

A Voz do Esporte fará a transmissão desta semifinal, iniciando a cobertura com seu tradicional pré-jogo, que começa às 17h30. E com a bola rolando, Cleyton Gamarra estará na narração.