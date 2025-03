Técnico do Vasco, Carille revela preocupação: ‘Trabalhar muito o mental’

Treinador também fez uma análise da partida e acredita que falta equilíbrio do Cruzmaltino nos confrontos

Fábio Carille, técnico do Vasco, encontrou um problema na derrota do Cruzmaltino por 1 a 0 para o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste sábado (1): o mental. O treinador analisou o desempenho da equipe e assumiu a responsabilidade de trabalhar o mental dos jogadores.

“Primeiro tempo brigamos, lutamos, quisemos lutar e até passamos um pouquinho da dose de tanta vontade. Na parada técnica pedi para eles terem calma. Começou a amarelar muito cedo. No segundo tempo eles começaram a usar muito o Rossi, começou a levar o nosso time para trás e isso tirou um pouco da nossa paciência. Não é a primeira vez que acontece, eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol parece que tudo acabou. A gente trabalha para não tomar gol, mas faz parte do jogo. Tem que ficar firme, forte, mas a gente se entrega. Esse é um trabalho meu”, disse.