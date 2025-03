São Bernardo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Em busca do tetracampeonato estadual, o Palmeiras encara o São Bernardo neste sábado (01/03). As equipes medem forças no estádio 1° de maio, às 20h30, de Brasília, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Bernô terminou em primeiro lugar no Grupo D e por isso tem a vantagem de jogar em casa. Já o Verdão conseguiu a classificação para o mata-mata apenas na última rodada e no sufoco, mas segue como um dos favoritos ao título.

A Voz do Esporte, como não poderia deixar de ser, fará a transmissão deste duelo decisivo, iniciando a jornada esportiva com seu tradicional esquenta, a partir das 19h, com o elétrico Christian Rafael, que também estará com a narração quando a bola rolar.