Rodrigo Garro pode desfalcar o Corinthians nas quartas do Paulistão

O meia Rodrigo Garro pode ficar de fora da partida do Corinthians contra o Mirassol, marcada para este domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. O jogador virou dúvida por questão física, já que comissão avalia se poupa o atleta para o jogo pela Libertadores. O confronto pela Terceira Fase do torneio continental já é na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Barcelona SC, no Equador. Porém, ainda há a possibilidade do argentino reforçar o banco de reservas do Timão. As informações são do jornalista Paulo Vinicius Coelho.

A decisão sobre a presença do atleta será tomada neste sábado, após o treino no CT Joaquim Grava. Se a opção for poupá-lo, Igor Coronado e Romero concorrem à vaga entre os 11 iniciais, segundo o portal Meu Timão.