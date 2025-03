Roberto Assaf: Fla 1 x 0 Vasco. Bem ruinzinho.

'É provável que se o duelo fosse no Maracanã – com casa cheia e não no gramado de plástico – o Cruz-Maltino conseguisse até vencer o Fla'

O Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0 em um jogo medíocre, que qualquer um poderia ganhar, e que ficou longe da expressão que merece. O que mais assusta no Vasco é testemunhar como o clube incorpora a mesquinharia, arrastando o clássico para longe do Maracanã, em gramado de plástico, afastando o público, a audiência em geral, e a possibilidade de disputá-lo em um estádio do tamanho de sua enorme torcida, onde poderia ampliar as chances de empurrar o Flamengo e ganhar o jogo. É provável que se o duelo fosse no Maracanã – com casa cheia – o Vasco conseguisse até vencer. No fim, Vegetti dá a entender que o Flamengo ganhou com o auxílio do árbitro, vai reclamar de proteção ao Rubro-Negro, quanta bobagem… O blá-blá-blá irritante de sempre. Jogadores mereciam expulsão de ambos os lados e a arbitragem não cometeu nenhum erro que influísse no placar.

O que o Vasco precisa enxergar também é que o Flamengo tem um punhado de defeitos, que a mídia, em geral, não consegue criticar. O time sofre quando sofre pressão, Léo Ortiz crê que é Aldair e falha com impressionante freqüência. Os apoiadores uruguaios – um deles estava e vive na reserva – apresentam problemas físicos, e é evidente a ausência de um centroavante que faça gols. Um a zero é goleada. Como ficou claro, e ocorrera no segundo tempo da partida da Taça Guanabara, o Flamengo não conseguiu jogar, nem criar oportunidade, e foi efetivamente – até o intervalo – o adversário que esteve mais próximo de abrir o placar. Aos 42 minutos, Rayan entrou livre e – curiosamente – Léo Ortiz, após várias falhas, evitou o gol, com Rossi já batido, situação que já havia acontecido nos jogos anteriores.